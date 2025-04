Alberto Trentini Meloni chiama la madre | Governo al lavoro per riportarlo a casa

Meloni, ha chiamato Armanda Colusso, la madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano originario del Lido di Venezia, che si trova in carcere a Caracas in Venezuela dal 15 novembre 2024. La notizia, anticipata dal Gazzettino è confermata da fonti di Palazzo Chigi. “Il Governo è al lavoro per riportarlo a casa“, assicurano le stesse fonti. Lapresse.it - Alberto Trentini, Meloni chiama la madre: “Governo al lavoro per riportarlo a casa” Leggi su Lapresse.it La presidente del Consiglio, Giorgia, hato Armanda Colusso, ladi, il cooperante italiano originario del Lido di Venezia, che si trova in carcere a Caracas in Venezuela dal 15 novembre 2024. La notizia, anticipata dal Gazzettino è confermata da fonti di Palazzo Chigi. “Ilè alper“, assicurano le stesse fonti.

