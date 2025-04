Sport.quotidiano.net - Alberto Pignat analizza la sconfitta del Follonica Gavorrano contro il Ghiviborgo

, difensore delil ko casalingo col. Unainterna che fa male, soprattutto per come è arrivata, ma anche per la classifica, che non resta semplice. "E’ stata una gara un po’ strana – dice–. Abbiamo tenuto bene il campouna squadra molto difficile da affrontare. Rimane il rammarico perché la prestazione c’è stata, ma il risultato no. Siamo andati uomo su uomo a tutto campo, l’abbiamo gestita bene fino all’ottantesimo, poi purtroppo ci è mancato qualcosa nel dettaglio. Una cosa che ci è mancata un po’ in tutto il campionato. Siamo rammaricati, però vediamo anche il lato positivo della prestazione. Andremo a Siena per cercare la vittoria. La vittoria ci manca, volevamo vincere. Ci abbiamo messo quel qualcosa in più: nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni importanti, purtroppo c’è quel dettaglio che ci sta mancando, non possiamo sottovalutare il fatto che ilè una delle più in forma".