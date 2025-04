Alberto Angela fa da guida a re Carlo e Camilla al Parco del Colosseo perché non hanno potuto visitare l’anfiteatro Flavio – Il video

Alberto Angela a fare da guida per re Carlo e sua moglie Camilla al Parco archeologico del Colosseo. Per la tappa romana al Colosseo, i due sovrani si sono potuti avvalere dell’innegabile competenza del giornalista e divulgatore. Angela, assieme agli archeologi, li ha accompagnati durante l’intera visita al sito archeologico. I due sovrani si sono fatti fotografare al Tempio di Vendere, da dove hanno potuto godere della vista dell’antico anfiteatro Flavio.Re Carlo e Camilla non hanno invece visitato l’anfiteatro Flavio. Una decisione presa per ragioni di sicurezza, perché sarebbe stato necessario chiudere al pubblico il sito archeologico per diverse ore. Ma la direzione del Parco ha evitato di stravolgere i turni di visita dei turisti, spesso prenotati con mesi di anticipo da ogni parte del mondo. Leggi su Open.online C’eraa fare daper ree sua mogliealarcheologico del. Per la tappa romana al, i due sovrani si sono potuti avvalere dell’innegabile competenza del giornalista e divulgatore., assieme agli archeologi, li ha accompagnati durante l’intera visita al sito archeologico. I due sovrani si sono fatti fotografare al Tempio di Vendere, da dovegodere della vista dell’antico anfiteatro.Renoninvece visitato. Una decisione presa per ragioni di sicurezza,sarebbe stato necessario chiudere al pubblico il sito archeologico per diverse ore. Ma la direzione delha evitato di stravolgere i turni di visita dei turisti, spesso prenotati con mesi di anticipo da ogni parte del mondo.

