Albergo Angela batte Ilary Blasi | partenza tiepida per The Couple il nuovo reality di Canale5 mentre Ulisse festeggia anche il compleanno del conduttore

Albergo Angela batte Ilary Blasi. Il programma culturale di Rai1 supera il nuovo reality game di Canale 5. Lunedì 7 aprile "Ulisse" ha incollato allo schermo 2.843.000 spettatori con il 17,4% di share mentre "The Couple – Una vittoria per due", dalle 21.36 alle 1.23, ha ottenuto 2.234.000 spettatori con il 18,6%. Una partenza tiepida per il nuovo titolo della rete ammiraglia del biscione, considerando il battage pubblicitario, l'effetto curiosità e l'assenza su Rai1 di una fiction di punta. Numeri, se confermati, comunque positivi ma la prova del nove arriverà con le prossime puntate.Una vittoria per Angela, che allo scoccare della mezzanotte ha festeggiato il compleanno, anche in sovrapposizione con il titolo di Rai1 che dalle 21.37 alle 23.52 ha conquistato il 17,35% con 2.815.000 spettatori.

