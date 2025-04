Romatoday.it - Alberghi fantasma, ospiti ignoti e abusi edilizi. Vi porto tra i b&b selvaggi di Roma

Cucine, bagni e ripostigli trasformati in stanze da letto in grado di ospitare decine diextra. Letti a castello ammassati in camere anguste. Pubblicizzati come bed & breakfast, case vacanza, guest house o affittacamere sono in realtà veri e propridiffusi - molte volte in.