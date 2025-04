Alan Cumming Torna Nightcrawler | Effetti Pratici X-Men in Avengers | Doomsday!

Alan Cumming riprende il ruolo di Nightcrawler in Avengers: Doomsday e userà Effetti speciali Pratici, come ai vecchi tempi di X-Men! Dimentica la CGI di Beast: si Torna al trucco old-school che ha reso iconico il personaggio. Trucco: Un Ritorno al Passato?Dopo 23 anni, Cumming è entusiasta di Tornare nei panni del mutante teletrasportatore. Il trucco sarà più veloce, ma manterrà la fedeltà visiva agli X-Men originali. Multiverso in AzioneAvengers: Doomsday unirà gli X-Men di Fox all'MCU, grazie alle incursioni nel multiverso. Preparati a rivedere Patrick Stewart, Ian McKellen e altri volti familiari.Non perderti le ultime notizie su Avengers: Doomsday e altri film di supereroi! Segui Mister Movie per rimanere sempre aggiornato sull'universo dell'intrattenimento.

