ALA, realtà che si occupa di logistica integrata e distribuzione di componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, chiude il 2024 in crescita.

Leggi su Ildenaro.it

ALA S.p.A., leader in Italia e tra i principali player globali nel settore dellae delladiper, ha registrato risultati straordinari per l’esercizio, consolidando il proprio posizionamento di leadership nel settore. Il Gruppo ha chiuso l’anno con unasignificativa in tutti gli indicatori economici principali. In particolare, il Valore della Produzione ha raggiunto i 291,0 milioni di euro, con un incremento del 24,8% rispetto ai 233,1 milioni di euro dell’esercizio 2023, grazie alla solida performance delle principali business lines. Il Gross Margin è salito a 89,9 milioni di euro, in linea con l’aumento dei ricavi, con un’incidenza sui ricavi che si attesta al 30,9%, indi circa 0,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente.