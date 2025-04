Al via i Concerti di Quaresima e Pasqua | primo appuntamento in cattedrale

appuntamento con il ciclo di Concerti nel periodo Quaresimale e Pasquale organizzati dall'Associazione Culturale Il Mosaico in collaborazione con la Compagnia di San Ranieri, grazie al contributo fondamentale della Fondazione Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa. Tutti di elevata qualità musicale e originalità, sono organizzati di volta in volta in luoghi diversi della città: quest'anno la cattedrale, la chiesa di Sant'Apollinare, la Chiesa di San Michele degli Scalzi, il Museo Nazionale di San Matteo e altre chiese della città, in occasione dell'evento conclusivo "La notte bianca delle chiese" che si svolgerà venerdì 6 giugno. Giunti ormai alla 13° edizione, il ciclo di Concerti non prevede solo momenti musicali e culturali, ma offre anche un'occasione di preghiera e meditazione nel tempo "forte" della Quaresima e di festeggiamento per la Pasqua, la solennità più importante per il cristiano, certezza della nostra resurrezione.

