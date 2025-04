Al teatro Pietro Aretino il regalo di Nikita per la generazione Z

teatro con Z Generation meets Theatre arriva al suo ultimo appuntamento. Domenica 13 aprile, con inizio alle ore 17:30, Francesca Sarteanesi e Alessia Spinelli, toscane d’eccezione, saranno le protagoniste di “Nikita”, una produzione Scarti Centro di Produzione Teatrale. Arezzonotizie.it - Al teatro Pietro Aretino il regalo di Nikita per la generazione Z Leggi su Arezzonotizie.it La domenica acon Z Generation meets Theatre arriva al suo ultimo appuntamento. Domenica 13 aprile, con inizio alle ore 17:30, Francesca Sarteanesi e Alessia Spinelli, toscane d’eccezione, saranno le protagoniste di “”, una produzione Scarti Centro di Produzione Teatrale.

Al teatro Pietro Aretino il regalo di Nikita per la generazione Z. Generazione Zeta. C’è "Manson" al Pietro Aretino. Francesca Ritrovato porta "Alienate" al Teatro Pietro Aretino. Stagione off / Rassegna Z generation. “La commedia delle facce” in scena al teatro Pietro Aretino. A tu per tu con la neuroscienziata Michela Matteoli. Ne parlano su altre fonti

Al teatro Pietro Aretino il regalo di Nikita per la generazione Z - abbonati stagioni Rete Teatrale Aretina, ridotto under 30 € 5. Info e prevendite presso Officine della Cultura via Vittorio Veneto 180/2, Arezzo – tel. 0575 27961 – 338 8431111 – dal lun. al ven. ore ... (arezzonotizie.it)

Generazione Zeta. C’è "Manson" al Pietro Aretino - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Andrea Argentieri è Charles Manson per Z Generation meets Theatre - Z Generation meets Theatre, la rassegna teatrale dedicata alle nuove generazioni, torna protagonista del teatro aretino con lo spettacolo “Manson – Votandoti completamente a quella causa” in scena dom ... (arezzonotizie.it)