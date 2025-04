Al Ridotto Gavazzeni nuovo appuntamento con la Stagione di Ensemble Locatelli

Bergamo. Dopo l'apertura di Stagione con la rara esecuzione del Mosè di Pasquini, Ensemble Locatelli prosegue il percorso della propria Stagione 2025 con un nuovo programma dal titolo Torelli: la nascita del Concerto, in scena domenica 13 aprile alle 11 al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti di Bergamo.Il progetto si concentra su uno snodo fondamentale della storia della musica barocca: la nascita e lo sviluppo della forma del concerto. In particolare, il programma mette al centro la figura di Giuseppe Torelli, compositore bolognese oggi poco eseguito ma determinante nella codificazione del concerto grosso e del concerto solistico, del quale Ensemble Locatelli ha pubblicato per l'etichetta Tactus i Concerti dell'Op. 8.Il pubblico avrà così l'occasione di ascoltare una selezione di concerti per violino e concerti grossi di Torelli, a confronto con due dei suoi eredi musicali più illustri: Antonio Vivaldi, che porterà questa forma ai vertici del virtuosismo violinistico, e Johann Sebastian Bach, che ne approfondirà la struttura e la scrittura contrappuntistica.

