Al Regina Apostolorum torna il corso sull'esorcismo

AGI - Anche quest'anno,l'appuntamento con il "e la Preghiera di Liberazione", organizzato dall'Istituto Sacerdos dell'Ateneo Pontificio(Apra) e dal Gris (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa). Il, esclusivo a livello mondiale per taglio scientifico-interdisciplinare, propone dal 12 al 16 maggio, una ricerca accademica attenta e multidisciplinare, in risposta alle esigenze attuali. Padre McNamara: urgente una formazione adeguata, focus sui laici "Siamo lieti di organizzare, anche e soprattutto nell'Anno Giubilare e, per il 19esimo anno, questointerdisciplinare di interesse internazionale sempre più diffuso. È infatti sempre più importante e urgente garantire una formazione adeguata anche in questo ambito ancora spesso soggetto dalle vedute ristrette", sostiene padre Edward Mc Namara, direttore dell'Istituto Sacerdos.