Al quartiere Centro Urbano un incontro aperto al pubblico per discutere di decoro e ambiente

quartiere Centro Urbano propone una serata informativa dal titolo "Pulito è sano e bello – Il quartiere che vogliamo". Nel corso dell’evento, che si tiene nella sede del quartiere Centro Urbano di via Serraglio 16, la cittadinanza può. Cesenatoday.it - Al quartiere Centro Urbano un incontro aperto al pubblico per discutere di decoro e ambiente Leggi su Cesenatoday.it Venerdì 11 aprile, alle ore 20.30, il consiglio delpropone una serata informativa dal titolo "Pulito è sano e bello – Ilche vogliamo". Nel corso dell’evento, che si tiene nella sede deldi via Serraglio 16, la cittadinanza può.

Al quartiere Centro Urbano un incontro aperto al pubblico per discutere di decoro e ambiente. Pulito è sano e bello – Il quartiere che vogliamo. Giunta nel quartiere Centro Storico martedì 8 aprile ore 20.45 in sala Riolfo. Decoro urbano e ambiente: incontro pubblico del Quartiere Centro Urbano di Cesena l'11 aprile. Quartiere Centro Urbano. Valvole, chicane e sosta: gli assessori in 'difesa'. Alba: 'Giunta nei quartieri' fa tappa nel quartiere Centro Storico martedì 8 aprile in sala Riolfo.

Quartiere Centro Urbano. Valvole, chicane e sosta: gli assessori in ’difesa’ - Assemblea piuttosto animata quella andata in scena martedì sera. Protesta dei residenti di via Roversano per il riflusso delle acque del Savio. (msn.com)

