Ilfattoquotidiano.it - Al liceo Berchet di Milano un’ora di sit-in degli studenti contro il decreto Sicurezza: “Autoritarismo mascherato”

Le protesteillegge, approvato venerdì scorso dal consiglio dei ministri, continuano a moltiplicarsi. Anche tra i banchi delle scuole. Questa mattina, martedì 8 aprile 2025, glie le studentesse deldihanno dato vita a un sit-in diall’interno dell’istituto, accompagnato da un momento di “autoformazione” sul Dl. Un’iniziativa presentata come spazio di riflessione su una norma ritenuta “”. “La nostra protesta non nasce per fare propaganda ma per stimolare un pensiero critico sulla narrazione dominante in tema die sul modo in cui essa viene strumentalizzata dal Governo. La scuola non può essere solo un luogo di nozionismo passivo, ma deve formare cittadini in grado di leggere il presente e partecipare consapevolmente alla vita democratica”, si legge nel comunicato diffuso dal collettivo studentesco.