Ai domiciliari per stalking verso una donna evade per andare dalla ex | Dammi mio figlio o ti spacco la testa

domiciliari per stalking e resistenza a pubblico ufficiale, ma nella notte tra il 7 e l'8 aprile ha evaso dalla sua abitazione di Casoria per raggiungere l'ex moglie a Scampia, armato di una mazza da baseball. L'uomo, un 40enne, è stato arrestato dai carabinieri per evasione.

