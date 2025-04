Quotidiano.net - Ai David è il tempo delle donne. E testa a testa Segre - Sorrentino

Leggi su Quotidiano.net

Dal 1956 a oggi non era mai successo. Bisognava arrivare alla 70ª edizione perché nella cinquina dei finalisti dei Premidi Donatello comparissero trenelle due categorie più prestigiose, ovvero del Miglior film e della Migliore regia. Come sottolinea Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dei: "Dovrebbe essere la normalità, non dovrebbe essere una notizia ma lo è". Le tre registe sono Francesca Comencini con Ilche ci vuole, il film in cui ha raccontato il suo rapporto con il padre, il regista Luigi Comencini, Valeria Golino con L’arte della gioia, una serie tratta dal romanzo di Goliarda Sapienza ma nella scorsa estate anche nelle sale, e Maura Delpero con Vermiglio, già vincitore del Gran Premio della Giuria alla Mostra di Venezia. A guidare la classifica dei film con il maggior numero di candidature, 15 a, sono però Berlinguer – La grande ambizione, di Andrea, e Parthenope di Paolo