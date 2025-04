Anteprima24.it - Aggredita dall’ex: “Ho gli attacchi di panico”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Stanotte non mi sono sentita bene perché ho dei pensieri: mi immagino quella scena e mi vengono glidi. Ho paura non dei complici ma in futuro, tra 10 anni, delle reazioni del mio ex fidanzato”, così ha esordito ai microfoni di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Gaia, la 25enne brutalmente picchiata a Pozzuoli dal suo ex, un 36enne padre di suo figlio, che dopo averla inseguita le ha teso un agguato insieme a due complici. “Ero in macchina ferma, lui è arrivato con questi amici, mi ha buttato via dall’auto a terra e mi ha picchiato. Hanno tentano di alzarmi per buttarmi giù”, ha raccontato ripercorrendo gli attimi dell’aggressione, “Hanno cercato di caricarmi in auto e lì ci fu il mio miracolo perché ho trovato il telefono sbloccato e ho telefonato a mio padre per chiedere soccorso.