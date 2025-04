Lanazione.it - Agenzia Dogane Toscana-Umbria: “Rischio concorrenza sleale con dazi”

Firenze, 8 aprile 2025 - "Restrizioni commerciali creeranno inevitabilmente degli incentivi a forme di: là dove si pongono delle restrizioni commerciali, evidentemente i costi si innalzano, per cui gli spazi per trovare forme sleali di guadagno o di profitto aumentano". Lo ha affermato Davide Bellosi, direttore territoriale dell'delleper, a margine del convegno 'e imprese. La tutela del Made in Italy' oggi a Firenze, dedicato al tema del traffico di prodotti contraffatti. Secondo Bellosi, in virtù del nuovo scenario disegnato daiUsa "è plausibile attendersi anche un aumento di questi fenomeni di, e quindi di emissione sul mercato di prodotti non originali". Il convegno di Firenze, per il direttore territoriale dell', "è un confronto sia con i rappresentanti istituzionali, ma anche con i rappresentanti di alcune imprese leader dell'economia, proprio per capire se gli strumenti attualmente vigenti" per combattere il traffico di prodotti contraffatti "sono ancora utili e efficaci, o se dobbiamo fare qualcosa di più, se dobbiamo pensare a qualche forma più strutturata di contrasto a questo particolare fenomeno".