Agente della polizia penitenziaria arrestato mentre portava in carcere telefoni e droga

della polizia penitenziaria è stato arrestato in flagranza di reato all’interno della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. L’episodio si inserisce in una più ampia attività di contrasto alle condotte illecite all’interno del penitenziario, condotta in. Casertanews.it - Agente della polizia penitenziaria arrestato mentre portava in carcere telefoni e droga Leggi su Casertanews.it Un sottufficiale del Corpoè statoin flagranza di reato all’internoCasa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. L’episodio si inserisce in una più ampia attività di contrasto alle condotte illecite all’interno del penitenziario, condotta in.

