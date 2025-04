Affidato da neonato e dato in adozione a 4 anni il post del professor Alberto Pellai | non tornerà a casa Lo ha deciso il Tribunale

tornerà dalla famiglia affidataria dove è cresciuto ma resterà in quella adottiva scelta dal Tribunale dei minori. A darne notizia in un lungo post su Facebook è lo psicoterapeuta dell’età evolutiva, Alberto Pellai che si era speso pubblicamente contro la scelta del Tribunale. “A tutti coloro – e sono tantissimi – che negli ultimi 10 giorni, dopo il mio ultimo post su questo caso mi hanno scritto per sapere di Luca, comunico che ieri in via definitiva il Tribunale dei Minori di Milano ha annunciato di aver rigettato il ricorso fatto dalla famiglia affidataria del bambino. Quindi Luca rimarrà nella famiglia adottiva cui è stato assegnato poche settimane fa”. L’analisi Il dottor Pellai continua: “Il Tribunale dei Minori ha stabilito che questa è la migliore soluzione per questo bambino contro ogni evidenza clinica e contraddicendo la giurisprudenza che su casi come questo si è già espressa in altre sedi e in altri casi in modo completamente diverso, privilegiando – come è giusto che sia – il principio della continuità affettiva. Ilgiorno.it - Affidato da neonato e dato in adozione a 4 anni, il post del professor Alberto Pellai: non tornerà a casa. Lo ha deciso il Tribunale Leggi su Ilgiorno.it Varese, 8 aprile 2025 – Storia finita, il piccolo Luca nondalla famiglia affidataria dove è cresciuto ma resterà in quella adottiva scelta daldei minori. A darne notizia in un lungosu Facebook è lo psicoterapeuta dell’età evolutiva,che si era speso pubblicamente contro la scelta del. “A tutti coloro – e sono tantissimi – che negli ultimi 10 giorni, dopo il mio ultimosu questo caso mi hanno scritto per sapere di Luca, comunico che ieri in via definitiva ildei Minori di Milano ha annunciato di aver rigettato il ricorso fatto dalla famiglia affidataria del bambino. Quindi Luca rimarrà nella famiglia adottiva cui è stato assegnato poche settimane fa”. L’analisi Il dottorcontinua: “Ildei Minori ha stabilito che questa è la migliore soluzione per questo bambino contro ogni evidenza clinica e contraddicendo la giurisprudenza che su casi come questo si è già espressa in altre sedi e in altri casi in modo completamente diverso, privilegiando – come è giusto che sia – il principio della continuità affettiva.

