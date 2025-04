AEW | Tony Khan vorrebbe uno show alla ECW Arena

AEW Dynasty si è svolto per la prima volta nella storia della compagnia a Philadelphia, Pennsylvania. Lo show è stato un grande successo di pubblico e tutto ciò non ha fatto che stimolare Tony Khan nel pensare ad un altro show a Philadelphia, stavolta alla 2300 Arena, la casa della ECW.

Ne ha parlato nella conferenza stampa post-show di Dynasty:

"2300 Arena, vero? Sarei molto interessato a tutto ciò, sinceramente. Mi piacerebbe molto lavorare lì.. Penso che sarebbe proprio figo se qualche volta potessimo andare alla ECW Arena. È da un bel po' che non ci vado."

La AEW ha già portato qualche show in arene importanti come: il Greensboro Coliseum, l'Hammerstein Ballroom e lo stadio di Wembley a Londra.

La WWE invece ha riportato un suo show alla 2300 Arena l'anno scorso, con una puntata di NXT.

