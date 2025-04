AEW | Collision del 26 Aprile potrebbe durare 3 ore

C'è una variazione nella durata dell'episodio di Collision del 26 Aprile. TNT ha previsto l'episodio di Collision con l'inizio alle 8 p.m. Est (le 2 di notte italiane) e la fine alle 11 p.m. Est, ovvero 3 ore. Lo show seguirà tre match dei playoff NBA e siccome la durata delle partite potrebbe variare Collision potrebbe incominciare anche dopo le 8 p.m. Est. L'episodio verrà registrato prima, il 23 Aprile alla Lakefront Arena di New Orleans, Louisiana.

