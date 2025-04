Palermotoday.it - Aeroporto sempre più nel caos, Schifani: "Azzerare subito il Cda di Gesap"

Leggi su Palermotoday.it

Lo sciopero di 8 ore previsto per domani "è solo l'ultimo segnale di una conduzione della società di gestione dell'di Palermo ormai fuori controllo. È evidente che non siamo più di fronte a semplici criticità, ma a una deriva che impone scelte drastiche e immediate: il consiglio di.