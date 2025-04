Aeroporto | Scajola Con nuovi lavori 3 milioni di passeggeri Giordano Potenziate tagliando i vigili del fuoco

Aeroporto di Genova. Il tema è sbarcato in consiglio regionale con l'interrogazione del capogruppo del Movimento 5 Stelle Stefano Giordano che ha interrogato la giunta sul futuro dello scalo.A rispondere è stato l'assessore ai trasporti Marco Scajola. Genovatoday.it - Aeroporto: Scajola, "Con nuovi lavori 3 milioni di passeggeri", Giordano, "Potenziate tagliando i vigili del fuoco" Leggi su Genovatoday.it Si torna a parlare del declassamento dell'di Genova. Il tema è sbarcato in consiglio regionale con l'interrogazione del capogruppo del Movimento 5 Stelle Stefanoche ha interrogato la giunta sul futuro dello scalo.A rispondere è stato l'assessore ai trasporti Marco

Aeroporto del Salento, lavori in corso - Avviati i lavori di ampliamento del Terminal Tanto spazio per i passeggieri e per il commercio. L’aeroporto del Salento si appresta a cambiare volto, con l’avvio dei lavori di ampliamento dell’aerosta ... (ambienteambienti.com)

