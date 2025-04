Zon.it - Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi, offerta voli per l’Estate 2025

, 8 Aprile– L’di, inaugurato l’11 luglio scorso, celebra la sua prima stagione estiva con un’ampia e fortemente orientata al mercato internazionale.La “summer”, inaugurata il 30 marzo con il nuovo collegamento per Vienna, ha proseguito il 4 aprile con l’introduzione della rotta per Bruxelles Charleroi. L’si espanderà gradualmente fino a raggiungere un totale di 18 destinazioni di linea durante il periodo estivo. Di queste, 13 sono internazionali: Barcellona, Berlino, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Ginevra, Lione, Londra Gatwick, Londra Stansted, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Tirana e Vienna.Con 13 tratte internazionali rispetto alle 7 delscorsa,, a meno di un anno dall’apertura, vede quasi raddoppiato il segmento internazionale con collegamenti per ben 7 capitali europee (Berlino, Bruxelles, Bucarest, Londra, Parigi, Tirana, Vienna).