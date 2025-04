Adrano fermati due giovani alla Villa Comunale | avevano 24 dosi di marijuana e un coltello

coltello all'ingresso della Villa Comunale di Adrano. Due giovani adraniti di 18 e 20 anni sono stati fermati e identificati dalla Polizia di Stato, durante un'attività di controllo per prevenire fenomeni di illegalità diffusa in città.L'attenzione dei poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano è stata richiamata dall'atteggiamento tenuto dai due ragazzi che, da diversi minuti, si erano piazzati in disparte, in un punto dell'ingresso del Giardino della Vittoria, dove, a più riprese, ricevevano diversi coetanei. Il continuo viavai di altri giovanissimi ha rafforzato i sospetti dei poliziotti, ritenendo che, proprio in quei minuti, si stesse consumando un'attività illecita.Per questa ragione, hanno ritenuto di intervenire, bloccando ogni tentativo di fuga dei due adraniti che, sin dalle prime fasi dei controlli, hanno mostrato un certo nervosismo.

