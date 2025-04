Adolescence e i femminicidi di questi giorni | una riflessione su fragilità e ruolo delle famiglie

questi giorni, come molti di voi, ho visto la miniserie di Netflix Adolescence. Già è stato detto e scritto molto sul successo della serie e sulla trama. Ne torno a parlare perché ci sono tanti punti interrogativi che si intrecciano con la nostra realtà. In queste ore si sono svolti i funerali di Sara Campanella, studentessa di 22 anni uccisa a Messina dal suo stalker, Stefano Argentino, il quale l'ha aspettata all'uscita dell'università, l'ha seguita e poi l'ha colpita con un coltello cinque volte fra il collo e la schiena. La mamma di Argentino ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee per giustificare l'aiuto che i genitori hanno dato al giovane assassino dopo il delitto. Lui ha immediatamente chiamato a casa e mamma e papà sono andati a prenderlo a Messina e lo hanno portato a Noto, sua città d'origine, facendolo sistemare nel b&b della mamma che in quel momento era vuoto.

