studio internazionale conferma il legame tra diabete in gravidanza (sia quello gestazionale che quello preesistente) e aumento del rischio di disturbi neuroevolutivi nei figli, come l'ADHD e alcuni ritardi cognitivi. Un’associazione che, pur necessitando di ulteriori ricerche, rafforza l’importanza della prevenzione e del controllo glicemico in gravidanza. Leggi su Fanpage.it Un ampiointernazionale conferma iltrain(sia quello gestazionale che quello prente) e aumento del rischio di disturbi neuroevolutivi nei figli, come l'e alcuni. Un’associazione che, pur necessitando di ulteriori ricerche, rafforza l’importanza della prevenzione e del controllo glicemico in

ADHD e ritardi cognitivi nei bambini: secondo uno studio esiste un legame con il diabete in gravidanza. Carenza di psicologi infantili e servizi in ritardo. Appello dei sindaci alla Asl. Cecità temporale: la difficoltà nel percepire lo scorrere del tempo. CONTROVERSIE DIAGNOSTICHE NELL'ADHD. Se non riuscite a «stare al passo» con gli impegni, potrebbe essere colpa della sindrome da distacco cognitivo. Alunni con disabilità: perché il numero è in costante aumento?.

