Addosso droga e un falso Audemars Piguet | un arresto e una denuncia

Addosso 10 dosi di cocaina per un peso complessivo di 4 grammi, di due pezzi di hascisc di 3 grammi e 180. Ilpiacenza.it - Addosso droga e un falso Audemars Piguet: un arresto e una denuncia Leggi su Ilpiacenza.it Spaccio nella zona di via Dante. La polizia nel pomeriggio del 7 aprile ha controllato due 20enni, un egiziano e un italiano ai giardini di via Zago, entrambi pregiudicati. Il primo aveva10 dosi di cocaina per un peso complessivo di 4 grammi, di due pezzi di hascisc di 3 grammi e 180.

