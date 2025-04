Addio Napoli folle passaggio al Manchester United | i dettagli

Napoli e un giocatore è pronto ad andare in Premier League e fare il percorso inverso rispetto a tanti altri.Per l’ennesima volta in questa stagione il Napoli di Antonio Conte ha sprecato una grande opportunità in chiave scudetto. Gli azzurri avevano la chance di guadagnare due punti sull’Inter e mettere cosi grande pressione ai nerazzurri ma non sono andati oltre l’1 a 1 a Bologna e probabilmente si è fatto anche il massimo con uno Scuffet che ha fatto una grande prova.Addio Napoli, folle passaggio al Manchester United: i dettagli (Lapresse) TvPlayL’ex Cagliari e Udinese ha sostituito al meglio l’infortunato Meret ed ha offerto diverse importanti parate contro la squadra più in forma del momento. Il Napoli pensa a concludere al meglio la stagione e provare cosi il sogno scudetto, la squadra di Inzaghi dista solo 3 punti e il calendario sorride sicuramente al club azzurro anche se resta comunque piuttosto complicato. Tvplay.it - Addio Napoli, folle passaggio al Manchester United: i dettagli Leggi su Tvplay.it Brutta notizia in casae un giocatore è pronto ad andare in Premier League e fare il percorso inverso rispetto a tanti altri.Per l’ennesima volta in questa stagione ildi Antonio Conte ha sprecato una grande opportunità in chiave scudetto. Gli azzurri avevano la chance di guadagnare due punti sull’Inter e mettere cosi grande pressione ai nerazzurri ma non sono andati oltre l’1 a 1 a Bologna e probabilmente si è fatto anche il massimo con uno Scuffet che ha fatto una grande prova.al: i(Lapresse) TvPlayL’ex Cagliari e Udinese ha sostituito al meglio l’infortunato Meret ed ha offerto diverse importanti parate contro la squadra più in forma del momento. Ilpensa a concludere al meglio la stagione e provare cosi il sogno scudetto, la squadra di Inzaghi dista solo 3 punti e il calendario sorride sicuramente al club azzurro anche se resta comunque piuttosto complicato.

"Entrerà nella storia per la follia dell’autogol". Rrahmani peggiore in campo, voti e pagelle. Federico Chiesa, né Barcellona né Inter: "Trattativa con la Juve", l'ultima voce da un folle calciomercato | .it. Addio Napoli, folle passaggio al Manchester United: i dettagli. De Paola: "Campionato folle, Motta sta facendo impazzire tutti. Balzo del Napoli". Da Torino: "Danilo serve più alla Juve che al Napoli, mossa folle e rischio vie legali". Ne parlano su altre fonti

Napoli addio, annuncio pesantissimo: tifosi disperati / News - C’è aria di cambiamento in casa Napoli. E no, non per forza questo deve riguardare ... E, a proposito di uscire, c’è aria di addio per quanto riguarda un idolo dei tifosi. Ecco che cosa sta succedendo ... (cittaceleste.it)

Addio Kvaratskhelia, Gazzetta: serve offerta folle al Napoli, spuntano due cifre - (msn.com)

Frattesi-Napoli, richiesta "folle" dell'Inter: vuole i soldi di Kvaratskhelia - (msn.com)