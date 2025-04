Dayitalianews.com - Addio ad Andrea Savorelli, la sorella annuncia la morte dell’attore de ‘Il Paradiso delle Signore’

È morto l’attore, noto al pubblico della tv per aver fatto parte del cast de ‘Il.La notizia è stata data dallaAlessandra, con un post pubblicato sui social in cuiil decesso risalente a un mese fa. Non se ne conoscono le cause.Una scomparsa improvvisa, appreso da un post di sua, che ha pubblicato sui socialfoto e un lungo messaggio in cui rivela che il decesso risale a un mese fa. Nessun dettaglio è stato dato sulle cause delladi giovanissima età, che negli anni si era sempre tenuto riservatissimo sui social, facendo trapelare pochissimo sulla sua vita privata, tanto che non se ne conosce nemmeno l’età.Ladi, Alessandra, ha pubblicato su Instagram nelle scorse ore una citazione dello scrittore Henry Scott Holland:“Lanon è niente.