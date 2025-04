Addio a un gigante Musica in lutto la notizia più triste dopo la lotta contro la malattia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Clem Burke, storico batterista dei Blondie, si è spento all’età di 70 anniuna lunga battagliail cancro. A darne l’annuncio è stata la stessa band attraverso un messaggio condiviso sui propri canali social. “È con profondazza che vi comunichiamo ladella scomparsa del nostro caro amico e compagno di band Clem Burke, scomparsouna durail cancro”, si legge nel comunicato firmato da Debbie Harry, Chris Stein e dall’intera famiglia dei Blondie. Un messaggio intriso di dolore e affetto per colui che, sin dagli esordi, ha rappresentato il cuore ritmico di una delle band più influenti della scena rock mondiale.La carriera di Burke con i Blondie è cominciata prima ancora che il gruppo trovasse il nome con cui sarebbe entrato nella leggenda. Inizialmente, infatti, i futuri membri del gruppo avevano provato a definirsi sotto sigle diverse, come Angel and The Snake o Blondie and the Banzai Babies, fino alla scelta definitiva del nome Blondie nel 1975.