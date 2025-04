Addio a Renato Mazzon stroncato da un malore al lavoro

Renato Mazzon. Operaio di 64 anni, si occupava dei servizi di manutenzione per conto del Comune diventando un punto di riferimento per l'amministrazione e i dipendenti.Il fatto è successo nella giornata di lunedì 7 aprile. Renato. Pordenonetoday.it - Addio a Renato Mazzon, stroncato da un malore al lavoro Leggi su Pordenonetoday.it La città di Roveredo in Piano è in lutto per la scomparsa di. Operaio di 64 anni, si occupava dei servizi di manutenzione per conto del Comune diventando un punto di riferimento per l'amministrazione e i dipendenti.Il fatto è successo nella giornata di lunedì 7 aprile.

Addio a Renato Mazzon, stroncato da un malore al lavoro in Municipio. Ne parlano su altre fonti

Renato Mazzon, malore al lavoro in Municipio: i colleghi lo accompagnano a casa ma poco dopo muore sotto gli occhi della figlia - ROVEREDO - Tempi sbagliati. Per almeno due volte e con la sensazione che sarebbe potuta andare diversamente. Ieri Renato Mazzon si era recato al lavoro come ogni lunedì, giorno in cui le ... (ilgazzettino.it)

Addio a Mazzone, Condò: "Oltrepassava le barriere del tifo" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... (video.sky.it)