Sport.quotidiano.net - Addio a Jorge Bolaño, ex calciatore di Parma e Lecce, morto a 47 anni

Leggi su Sport.quotidiano.net

È crudele l’ironia del destino nel leggere la causa della morte di(nella foto), excolombiano che, in Italia, ha vestito le maglie di, Sam,e Modena tra il 1999 e il 2009, deceduto a 47a Cucutà, in Colombia, mentre partecipava al compleanno di un parente: infarto, e per un giocatore che aveva fatto del cuore, in senso letterale e traslato, la cifra del suo successo calcistico, ovvero grinta e corsa, era forse l’ultima causa prevedibile.era tornato in Colombia al termine della sua esperienza nel Modena, nel 2009, dopo la salvezza in B ottenuta a Trieste all’ultima giornata. Di salvezze l’ex centrocampista – già idolo e vincente nel Junior Barranquilla assieme a Valderrama, e con 38 presenze e 1 rete nella Colombia – era un esperto: guerriero grintoso, sempre pronto alla corsa per i compagni, benvoluto in ogni spogliatoio e mai incline all’individualismo (sia in campo che fuori), ha legato la sua carriera soprattutto al