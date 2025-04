Addio a don Giovanni 55 anni | Figura di riferimento Domani i funerali

anni don Giovanni Meccariello, dopo aver ha lottato con coraggio contro una grave malattia. Sembrava averla sconfitta, ma purtroppo è tornata, più aggressiva che mai, e non gli ha lasciato scampo.Originario di Moiano, don Giovanni, che fino a circa due mesi fa era parroco di Arpaia, aveva preso la dolorosa decisione di dimettersi dal suo incarico a causa dell'aggravarsi della malattia, per potersi dedicare alle cure. Purtroppo, nonostante gli sforzi, la malattia ha avuto la meglio.Il decesso è avvenuto alle prime ore dell'alba. La salma di Don Giovanni è stata posta in camera ardente nella Chiesa di San Michele Arcangelo di Arpaia. Lì dove questa sera, alle 19, si è svolta una veglia di preghiera in sua memoria, con Don Giacomo, il Consiglio Parrocchiale e tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

