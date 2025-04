Acqua potabile vietata ad Atessa il sindaco Borrelli scrive alla Sasi

Resta in vigore l'ordinanza del sindaco di Atessa che, dallo scorso 3 aprile, vieta l'uso di Acqua potabile in alcune zone del territorio comunale. Dopo ulteriori analisi eseguite dalla Sasi, sarebbe stata riscontrata - secondo quanto riferito verbalmente - una presenza significativa di.

Acqua potabile vietata ad Atessa, il sindaco Borrelli scrive alla Sasi.

