Acqua chiusa nelle strade di due comuni: si interviene sulla rete idrica

Dalle 8 alle 14 di giovedì è programmato da Hera un interventodell'acquedotto ad Alfonsine, in via Stroppata 45, per l’efficientamento della. L’intervento di chiusura, si spiega, coinvolgerà via Valeria (dal civico 118 fino a via Borse), via Nuova e via San Savino.