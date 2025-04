Inter-news.it - Acerbi: «Il Bayern difende in 10, l’Inter dovrà farlo di squadra!»

È sempre più vicino il calcio d'inizio di Monaco-Inter, partita di andata dei quarti di finale di Champions League. ha presentato il primo round dall'Allianz Arena per Inter TV. COMINCIARE BENE – Le parole di Francesco prima di Monaco-Inter: «Una partita difficile, c'è andata e ritorno. Qua i dettagli faranno la differenza, dobbiamo stare attenti nell'uno contro uno ed essere bravi a sfruttare le occasioni. Una partita bella e difficile da giocare, loro difendono in dieci e noi dobbiamo fare di squadra con grande attenzione».