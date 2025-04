Internews24.com - Acerbi a Sky: «I dettagli fanno la differenza, sappiamo quanto il Bayern sia forte ma anche noi lo siamo! Ci sarà anche il ritorno ma non ci pensiamo, su Kane…»

di RedazioneIl difensore dell’Inter, Francesco, ha parlato così prima dell’inizio dell’andata dei quarti di finale di Champions contro ilMonacoIntervenuto nel corso del prepartita diMonaco Inter, il difensore dei nerazzurri Francescoha presentato così la sfida di stasera valevole per l’andata dei Quarti di Finale di Champions League.CHE PARTITA SERVIRA’? – «Ci vuole una partita di grande attenzione, ilain casa, lonoi. Abbiamo affrontato squadre forti e cercheremo di mettere più attenzione e più voglia e determinazione in tutti i 90 minuti, sapendo che c’èilma questo non lo calcoliamo assolutamente perché sarebbe un grave errore. L’atteggiamento della squadra deve essere ai massimi livelli».