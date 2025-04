Internews24.com - Acerbi a Inter Tv: «Ecco cosa farà la differenza oggi, dovremo essere bravi a fare questa cosa»

di RedazioneTv, il difensore nerazzurro si confessa prima di Bayern Monacole dichiarazioni rilasciate pre match di Champions Francescosarà nella formazione titolare di Bayern Monaco. Prima dell’inizio della partita di Champions League (valida per l’andata degli ottavi di finale della competizione), il difensore nerazzurro ha parlato così ai microfoni diTv,le dichiarazioni rilasciate dall’ex Lazio:– «Partita difficile, c’è l’andata e c’è il ritorno. I dettagli fanno lasquadra, difendere bene e sfruttare le occasioni che avremo. Una partita talmente bella e difficile da giocare. Anche il Bayern difende in 10, hanno giocatori importanti come li abbiamo anche noi. Dobbiamo difendere tutti insieme con grande attenzione»(3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.