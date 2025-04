Accusato di maltrattamenti e rapina il Gup revoca il braccialetto elettronico a un 40enne

revocato la misura cautelare nei confronti di un 40enne della Valle Caudina, Accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati e rapina in concorso. La decisione è stata presa dal Gup, Dott.ssa Loredana Camerlengo, che ha accolto l’istanza degli avvocati Vittorio Fucci e Danilo Parente, legali del 40enne, revocando il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico imposto nei confronti dell’ex moglie.L’uomo è imputato per presunti maltrattamenti nei confronti della sua ex coniuge, fatti che sarebbero stati aggravati dalla presenza di figli minori. In aggiunta, è Accusato di rapina, con l’aggravante della concorso di persone, reati che, secondo le accuse, sarebbero stati compiuti nei confronti della stessa donna. Nonostante le gravi accuse, il Gup ha ritenuto che non sussistano più i presupposti per mantenere la misura cautelare del divieto di avvicinamento, permettendo al 40enne di tornare libero. Anteprima24.it - Accusato di maltrattamenti e rapina, il Gup revoca il braccialetto elettronico a un 40enne Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale di Benevento hato la misura cautelare nei confronti di undella Valle Caudina,diin famiglia aggravati ein concorso. La decisione è stata presa dal Gup, Dott.ssa Loredana Camerlengo, che ha accolto l’istanza degli avvocati Vittorio Fucci e Danilo Parente, legali delndo il divieto di avvicinamento conimposto nei confronti dell’ex moglie.L’uomo è imputato per presuntinei confronti della sua ex coniuge, fatti che sarebbero stati aggravati dalla presenza di figli minori. In aggiunta, èdi, con l’aggravante della concorso di persone, reati che, secondo le accuse, sarebbero stati compiuti nei confronti della stessa donna. Nonostante le gravi accuse, il Gup ha ritenuto che non sussistano più i presupposti per mantenere la misura cautelare del divieto di avvicinamento, permettendo aldi tornare libero.

Accusato di maltrattamenti e rapina, il Gup revoca il braccialetto elettronico a un 40enne. Montesilvano, anziano maltrattato in casa dall'uomo che ospitava per scontare i domiciliari. Finge una rapina e distrugge la casa, 27enne dichiarato infermo di mente. Maltratta e violenta la ex moglie: condannato a 11 anni dà in escandescenze in aula. Abusi sessuali, botte e minacce: condannato dopo la denuncia della ex compagna. Uno Bianca, Occhipinti patteggia due anni per maltrattamenti alla compagna. Ne parlano su altre fonti

Accusato di maltrattamenti e violenze sulla moglie: in Appello condanna ridotta di 10 anni per un 68enne imperiese / I dettagli - È stata ridotta in appello a 7 anni e 6 mesi di reclusione la condanna nei confronti di un uomo imperiese che nel 2023 era stato condannato dal Tribunale di Imperia a 17 anni di carcere per ... (imperiapost.it)

Accusato di maltrattamenti, resistenza e spaccio: chiesti sei anni di reclusione per 25enne - L’uomo è accusato di maltrattamenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, lesioni personali e spaccio di droga. L’aggressione alla compagna e ai carabinieri La vicenda, attualmente in aula per ... (scrivolibero.it)

Monza, due arresti per rapina e maltrattamenti - L’uomo, condannato a 3 anni e 7 mesi di reclusione, si è reso responsabile di diversi reati tra cui rapina, furto, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, commessi nel territorio di ... (mbnews.it)