Accusate di aver insultato via social Andrea Papi | 18 persone rinviate a giudizio

18 persone sono state citate a giudizio per diffamazione via social di Andrea Papi, il 26enne trentino ucciso tre anni fa dall'orsa JJ4, la sorella Laura e la fidanzata Alessia Gregori. La pm di Trento Patrizia Foiera ha emesso il decreto di citazione a giudizio per tutti gli imputati.

