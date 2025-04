Accoltellamento misterioso a Morbegno Ma il sindaco | Nessun allarme

Morbegno (Sondrio) – "Stiamo lavorando". Sebbene sulle indagini vi sia il massimo riserbo da parte dei carabinieri di Morbegno guidati dal luogotenente Antonio Sottile, sembrerebbe molto vicina la soluzione dell'Accoltellamento di via Pretorio. Nella stradina del centro storico, nella notte tra sabato e domenica, erano da poco passate le due, un uomo di 35 anni è stato ferito con diversi fendenti sferrati da un soggetto che né lui né le persone che erano con lui e hanno provveduto a chiamare i soccorsi dicono di aver mai visto in precedenza. Che cosa possa aver scatenato quella furia cieca non è ancora chiaro. Quel che invece è evidente, almeno stando ai commenti che si sono moltiplicati sui social sotto la notizia dell'Accoltellamento, è che anche a Morbegno la "sicurezza percepita" è in caduta libera.

