Accoltella la moglie e si toglie la vita con un fucile da caccia | l’omicidio-suicidio nel pavese

Leggi su Open.online

Marito edi 68 e 66 anni, sono stati trovati morti, oggi pomeriggio, nella loro abitazione di vicolo Castellazzo a Confienza, piccolo paese della provincia di Pavia, tra la Lomellina e il Novarese. Secondo i primi accertamenti svolti dai carabinieri della compagnia di Vigevano intervenuti sul posto potrebbe trattarsi di omicidio-. La dinamicaL’uomo avrebbe ucciso lain cucina con un coltello, poi si sarebbe tolto lain un gabbiotto esterno, vicino all’abitazione, sparandosi con unda. Ancora non è chiaro quando sia avvenuto il delitto e il. I vicini non vedevano la coppia da alcuni giorni. A trovare i corpi dei coniugi una parente, entrata in casa. I due avevano un figlio che però non abitava con loro. L'articololae silacon undanelproviene da Open.