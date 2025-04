Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 8 aprile: Grzegorz Lato ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

edIl capocannoniere del Mondiale ’74. In un libro dedicato a quella kermesse, Maurizio Barendson, Eugenio Danese, Ezio De Cesari, Gianfranco Giubilo e Gianni De Felice scrissero: “Non era giunto in Germania preceduto da una fama particolare, come Deyna o l’altra punta Gadocha classificato tra i migliori giocatori del torneo. Se ne sapeva poco, anche perché la sua squadra di club, lo Stal Milec, non è mai riuscita a inserirsi nel grande giro internazionale”., 8compie settantacinque anni.In quel 1974 Agostino vinse con la Roma Primavera campionato e Coppa Italia. Caro ‘Dibba’.Scrisse Ruggiero Palombo sulla Gazzetta dello Sport (in un articolo riproposto due anni fa in una collana di volumi sulla storia romanista): “Il rammarico per non avere intuito, diventa rimorso per quanto, ciascuno nel proprio piccolo, si sarebbe potuto fare”.