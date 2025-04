Abusi sessuali nell' asilo | arrivano le prime due condanne

arrivano le prime condanne nel processo sui presunti Abusi sessuali che si sarebbero verificati all’interno di un asilo a Pellezzano. Il tribunale di Salerno, infatti, ha condannato a nove anni di detenzione un collaboratore scolastico; sette, invece, gli anni, per la bidella coinvolta. Salernotoday.it - Abusi sessuali nell'asilo: arrivano le prime due condanne Leggi su Salernotoday.it lenel processo sui presuntiche si sarebbero verificati all’interno di una Pellezzano. Il tribunale di Salerno, infatti, ha condannato a nove anni di detenzione un collaboratore scolastico; sette, invece, gli anni, per la bidella coinvolta.

Abusi sessuali nell'asilo: arrivano le prime due condanne. RD CONGO, UNHCR: In pochi giorni, migliaia di persone in fuga dalle crescenti tensioni e violenze nell’est del Paese arrivano in Burundi – UNHCR Italia. Violenze sessuali in serie a Ferrara, tre vittime: giovane finisce a processo. Caos in pieno centro in una scuola, 50 genitori contro un collaboratore scolastico: arrivano i carabinieri. Arrivano i primi rifugiati nell’ambito del nuovo programma di mobilità lavorativa promosso dall’UNHCR e dai suoi partner. – UNHCR Italia. Richiedenti l’asilo a Rovio, Piazza: "Decisione vergognosa e irrispettosa". Ne parlano su altre fonti

Pellezzano, l’asilo degli orrori di Coperchia: condannati due bidelli a 15 anni dall’inchiesta - Il processo sui presunti abusi sessuali e maltrattamenti ai bimbi della scuola materna a Coperchia si è concluso con due condanne e quattro assoluzioni. La sentenza di primo grado, dopo ... (ilmattino.it)

Maestro d’asilo a processo per abusi su tre bambine, perizia psichiatrica: “Vizio parziale di mente” - Milano, il 34enne era stato arrestato lo scorso aprile. le indagini avevano preso il via da una denuncia della Direzione area servizi dell'infanzia del Comune in seguito a segnalazioni ricevute da due ... (msn.com)

Abusi su bimbe di 4 e 5 anni, maestro riconosciuto parzialmente incapace - E' stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti un maestro d'asilo che venne arrestato nell'aprile dello scorso anno a Milano con l'accusa di abusi sessuali ... (rainews.it)