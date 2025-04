Abruzzo sotto pressione | i dazi USA minacciano 16 miliardi di export regionale

Abruzzo sarebbe pesante, con effetti devastanti sui settori trainanti del territorio: agroalimentare, vino e manifatturiero in primis. Le aziende abruzzesi che hanno costruito il loro successo oltre Atlantico si troverebbero a fronteggiare un improvviso aumento dei costi e una riduzione della competitività sui mercati americani.Questa nuova minaccia arriva in un momento già delicato per l’economia regionale. Nel 2024, per la prima volta, il settore automotive — da sempre protagonista dell’export abruzzese — ha registrato un forte calo: -22,1% per i mezzi di trasporto e -29% per gli autoveicoli (dati Istat). Dopo anni di crescita continua, l’export complessivo ha subito una battuta d’arresto del -5,6%, scendendo sotto la soglia dei 9,5 miliardi di euro. Leggi su Citypescara.com Se le maxi imposte dovessero entrare in vigore dal 2 aprile, l’impatto sull’sarebbe pesante, con effetti devastanti sui settori trainanti del territorio: agroalimentare, vino e manifatturiero in primis. Le aziende abruzzesi che hanno costruito il loro successo oltre Atlantico si troverebbero a fronteggiare un improvviso aumento dei costi e una riduzione della competitività sui mercati americani.Questa nuova minaccia arriva in un momento già delicato per l’economia. Nel 2024, per la prima volta, il settore automotive — da sempre protagonista dell’abruzzese — ha registrato un forte calo: -22,1% per i mezzi di trasporto e -29% per gli autoveicoli (dati Istat). Dopo anni di crescita continua, l’complessivo ha subito una battuta d’arresto del -5,6%, scendendola soglia dei 9,5di euro.

