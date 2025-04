Abraham | Futuro in America? Assolutamente si Mourinho e Conceicao simili

Abraham – in rete nelle ultime due sfide – che dopo le tante difficoltà incontrate sta invece dimostrando tutte le proprie qualità. Le prossime settimane saranno fondamentali per l’attaccante inglese – arrivato in estate dalla Roma nello scambio con Saelemaekers – per capire quello che potrà essere il suo destino al termine della stagione.Le parole di AbrahamIn un’intervista rilasciata a CBR Sport, Abraham ha parlato proprio del suo Futuro: “Come giocatori, abbiamo tutti bisogno di quella spinta per dare il massimo. Sololaroma.it - Abraham: “Futuro in America? Assolutamente si. Mourinho e Conceicao simili” Leggi su Sololaroma.it Sta vivendo un periodo decisamente complicato il Milan, che anche nell’ultima giornata di campionato non è andato oltre il 2-2 contro la Fiorentina, dicendo così quasi definitivamente addio alle residue speranze di quarto posto. In casa rossonera, una delle poche note liete di queste settimane è il rendimento di Tammy– in rete nelle ultime due sfide – che dopo le tante difficoltà incontrate sta invece dimostrando tutte le proprie qualità. Le prossime settimane saranno fondamentali per l’attaccante inglese – arrivato in estate dalla Roma nello scambio con Saelemaekers – per capire quello che potrà essere il suo destino al termine della stagione.Le parole diIn un’intervista rilasciata a CBR Sport,ha parlato proprio del suo: “Come giocatori, abbiamo tutti bisogno di quella spinta per dare il massimo.

