Abbiamo risposto alla nuova telefonata-truffa del curriculum | ecco cosa abbiamo scoperto

abbiamo ricevuto il tuo curriculum, aggiungi su WhatsApp questo numero”. Nelle ultime settimane tanti di noi avranno sicuramente ricevuto questa chiamata. Arriva da un numero con il prefisso italiano +39 e, se si risponde, dall’altra parte della cornetta c’è una voce sintetica che dice. Forlitoday.it - Abbiamo risposto alla nuova telefonata-truffa del curriculum: ecco cosa abbiamo scoperto Leggi su Forlitoday.it “Ciao,ricevuto il tuo, aggiungi su WhatsApp questo numero”. Nelle ultime settimane tanti di noi avranno sicuramente ricevuto questa chiamata. Arriva da un numero con il prefisso italiano +39 e, se si risponde, dall’altra parte della cornetta c’è una voce sintetica che dice.

