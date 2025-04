Abbiamo ricevuto il tuo curriculum Cosa è successo a chi ha riposto alla telefonata-truffa

truffa telefonica sta mietendo vittime tra chi è in cerca di lavoro. Il copione si ripete sempre uguale: una telefonata da un numero con prefisso italiano, una voce sintetica che annuncia “Ciao, Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, aggiungi su WhatsApp questo numero”, e il gioco è fatto. Una frase studiata per colpire chi, magari scoraggiato da settimane di candidature andate a vuoto, è pronto ad aggrapparsi a qualsiasi spiraglio di speranza. Ma dietro quell’invito all’apparenza innocuo si cela un inganno ben congegnato, finalizzato a carpire dati personali e, infine, denaro.La trappola si attiva nel momento in cui si risponde alla chiamata o si scrive al numero indicato su WhatsApp. L’interlocutore non si presenta, non cita il nome di alcuna azienda e si limita a offrire un’opportunità tanto semplice quanto remunerativa: mettere ‘mi piace’ ai video di alcuni content creator su YouTube, inviare uno screenshot come prova e ricevere in cambio un pagamento immediato. Leggi su Caffeinamagazine.it Negli ultimi tempi, una nuovatelefonica sta mietendo vittime tra chi è in cerca di lavoro. Il copione si ripete sempre uguale: unada un numero con prefisso italiano, una voce sintetica che annuncia “Ciao,il tuo, aggiungi su WhatsApp questo numero”, e il gioco è fatto. Una frase studiata per colpire chi, magari scoraggiato da settimane di candidature andate a vuoto, è pronto ad aggrapparsi a qualsiasi spiraglio di speranza. Ma dietro quell’invito all’apparenza innocuo si cela un inganno ben congegnato, finalizzato a carpire dati personali e, infine, denaro.La trappola si attiva nel momento in cui si rispondechiamata o si scrive al numero indicato su WhatsApp. L’interlocutore non si presenta, non cita il nome di alcuna azienda e si limita a offrire un’opportunità tanto semplice quanto remunerativa: mettere ‘mi piace’ ai video di alcuni content creator su YouTube, inviare uno screenshot come prova e ricevere in cambio un pagamento immediato.

