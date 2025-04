Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo finalmente seppellito l’ascia di guerra”: Madonna ed Elton John fanno pace dopo oltre 10 anni. Ecco perché avevano litigato

edhannofattopiù di 10. Un abbraccio nel backstage del “Saturday Night Live” ha segnato la fine di una delle faide più dure del pop. È stata proprio la regina della pop music a raccontare l’incontro sui social: “di! Sono andata a vedereesibirsi al SNL questo weekend! Wow. Mi sono ricordata quando ero al liceo: una sera sono uscita di nascosto di casa per vedereesibirsi dal vivo a Detroit! È stata un’esibizione indimenticabile che mi ha aiutato a capire il potere della musica”.Ma le parole di, neglifatto male. E non poco. Nel 2018 aveva dichiarato senza mezzi termini: “Se avesse un po’ di buonsenso avrebbe fatto un disco come “Ray of Light”, se ne sarebbe stata alla larga dalla dance e avrebbe fatto ottimi dischi pop, che le riescono benissimo.